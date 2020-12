Max Verstappen kijkt uit naar samenwerking met Perez: "Hoop dat hij me vooruit zal stuwen"

Na Ricciardo, Gasly en Albon zal Max Verstappen in 2021 met Sergio Perez al voor het vierde jaar op rij een andere teamgenoot naast zich hebben bij Red Bull. Verstappen hoopt dat Perez samen met hem de Mercedes volgend jaar kan uitdagen.

"Mercedes bekampen is altijd moeilijk en ik hoop dat Perez me vooruit zal stuwen. Het helpt als je een ploegmaat hebt die je tot het uiterste drijft", klinkt het bij Verstappen.

Albon reed dit seizoen meer rond in het middenveld dan vooraan tussen Verstappen, Bottas en Hamilton. Iets waar volgend jaar hopelijk verandering in komt. "Met een tweede bolide vooraan zullen we meer druk kunnen zetten op Mercedes. Ze hadden bovendien altijd een andere wagen klaar om me af te houden en een bepaalde tactiek te counteren", verklaart Verstappen de nood aan een goede teammaat.