Speciale onderscheiding voor Lewis Hamilton én Michael Schumacher: erkenning voor hun inspirerende rol

Ze delen nu hetzelfde record, Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Allebei hebben ze zeven wereldtitels achter hun naam staan. Mooi dat ze ook dezelfde prijs toegewezen kregen op het prijzengala van de FIA als waardering voor hun prestaties.

Zoals elk jaar is het Formule 1-seizoen afgesloten met een gala en het uitreiken van enkele awards. Om Lewis Hamilton en Michael Schumacher in de bloemetjes te zetten, werd een speciale prijs in het leven geroepen. Eentje om de verwezenlijkingen en de inspirerende rol van beide rijders te eren.

Deze prijs werd uitgereikt door FIA-voorzitter Jean Todt. Namens Michael Schumacher kwam diens vrouw Corinana zijn trofee afhalen. "Hij hield zo van racen", zei Corinna. "Michael heeft altijd een groot hart gehad voor mensen die hulp nodig hadden."

RÄIKKÖNEN PAKTE UIT MET BESTE ACTIE

Hamilton werd ook nog uitgeroepen tot autosportpersoonlijkheid van het jaar. Er was ook één prijs die het publiek mocht uitdelen: die voor beste actie van het jaar. Die kwam op naam van Räikkönen, voor zijn waanzinnige eerste ronde in de GP van Portugal. Räikkönen ging toen in zijn Alfa Romeo van de zestiende naar de zesde plaats.