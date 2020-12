Horner tevreden met nieuwe aanwinst Perez: "Konden zijn prestaties niet negeren"

Langverwacht of net onverwacht, Sergio Perez rijdt volgend jaar bij Red Bull. Teambaas Christian Horner kijkt alvast uit naar de samenwerking met de Mexicaan, die dit jaar zijn eerste GP won uit zijn carrière.

"Dit was geen eenvoudige beslissing om te nemen, wel heel moeilijk en hard. We wilden Albon zien slagen en hadden ook op voorhand gezegd om hem een volledig seizoen te geven en geen half. Daarom dat we ook pas de beslissing maakte na het seizoen", vertelt Horner.

Sergio Perez reed dit jaar indrukwekkend sterk in de Racing Point-bolide. Hij werd 4e in de WK-stand en won de GP van Sakhir, zijn eerste winst ooit. Zijn ploegmaat Lance Stroll werd pas 11e in de WK-stand. "Het was onmogelijk om de performance van Sergio te negeren, vooral in de tweede seizoenshelft."

"Alex is een toffe kerel en hij blijft deel uitmaken van het team om de wagen klaar te maken voor 2022, wanneer er nieuwe regels zijn. Hij hoopt natuurlijk dat hij dan kan terugkeren in de F1", besluit Horner.