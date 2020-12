Teambazen kiezen favoriete rijder van het jaar

Aan het einde van het jaar hebben de F1-teambazen mogen stemmen wie hun favoriete rijder van het seizoen was.

De stemming verliep anoniem dus we kunnen u niet zeggen wie voor wie gestemd heeft, maar het is wel duidelijk dat Lewis Hamilton de winnaar is geworden. De Brit werd dit jaar voor de zevende keer wereldkampioen.

Net achter hem vinden we Max Verstappen terug. De Red Bull van Verstappen kon zich meermaals tussen de twee Mercedessen in plaatsen.

Op plaats drie geen Bottas, Sainz of Perez maar wel Charles Leclerc. De F1-teambazen weten als geen ander hoe lastig het was om dit jaar bij Ferrari te rijden. Leclerc eindigde 8e in de WK-stand en pakte meer liefst 66 punten meer dan zijn teamgenoot Vettel.

1. Hamilton - 171

2. Verstappen - 156

3. Leclerc - 132

4. Ricciardo - 95

5. Perez - 95