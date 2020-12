Sergio Pérez krijgt dan toch vast zitje in 2021 in Formule 1: Mexicaan wordt ploegmaat van Max Verstappen

De Formule 1-carrière van Sergio Pérez is gered. De Mexicaan reed een sterk seizoen, eindigde vierde in het WK en won zelfs de GP van Sakhir, de voorlaatste race. Nochtans was hij nog altijd niet zeker van een zitje voor 2021. Red Bull zorgt voor de verlossing.

Red Bull is natuurlijk ook het team van Max Verstappen. Pérez zal na Verstappen de tweede rijder zijn van het team volgend seizoen. Dat gaat dus ten koste van Alexander Albon, die het niveau van zijn Nederlandse teamgenoot maar zelden kon benaderen. Albon zal de rol opnemen van test-en reserverijder. Charging into 2021 with @SChecoPerez! 👀 #HolaCheco 🇲🇽 pic.twitter.com/CUE897LBvJ — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2020 Pérez was al zeven jaar actief bij Force India, dat dit jaar bekend stond onder de naam Racing Point. Daar was echter geen plaats meer voor hem: enkel Stroll kon blijven. Het zou onvoorstelbaar geweest zijn als een winnaar van een Grand Prix uit de F1 moest verdwijnen. Pérez krijgt nu toch een plekje bij Red Bull. Daar mag hij proberen nog beter te doen dan zijn vierde plaats in de WK-stand, zijn beste resultaat tot dusver in zijn F1-carrière.