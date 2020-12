Na herverdeling van de aandelen: Toto Wolff blijft aan als teambaas bij Mercedes, ook akkoord met Hamilton nabij

Bij Mercedes hebben ze zich gebogen over hoe de toekomst er moet uitzien. Toto Wolff zal in de toekomst alvast één van de toonaangevende figuren blijven bij de renstal. Hij blijft langer aan als teambaas. Wellicht zet ook Lewis Hamilton binnenkort zijn handtekening onder een nieuw contract.

Er is bij Mercedes een belangrijke stap gezet richting een evenredige verdeling van de aandelen. Daimler had tot dusver 60 procent van de aandelen. Daar houdt het nog 33 van over. Ineos gaat het Mercedes-team niet overnemen zoals hier en daar werd gefluisterd, maar krijgt ook wel 33 procent van de aandelen in handen. Dan zijn er ook nog 33 procent voor Toto Wolff.

De Oostenrijker blijft dus ook nog even CEO en teambaas van het Formule 1-team. Wolff is al aan de slag bij Merccedes sinds 2013, nadat hij Williams verliet. Wolff heeft nu ook een nieuwe overeenkomst gesloten waardoor hij zeker tot het einde van 2023 teambaas blijft.

Uiteraard hopen ze bij Mercedes ook nog over de beste rijder te beschikken de volgende jaren. Lewis Hamilton is einde contract, maar gaat in principe bijtekenen. "Ik ben van plan om hier te blijven. Ik denk dat we als team nog meer kunnen doen", zegt de zevenvoudige wereldkampioen. Wellicht volgt gauw de aankondiging over zijn nieuw contract.