Bange dagen voor Alex Albon, teambaas Horner kan elk moment keuze gemaakt hebben

Wat is er mis met het tweede zitje bij Red Bull? Nadat Daniel Ricciardo vertrok, reed Max Verstappen zijn teammakker vlotjes naar huis alsof ze in een andere wagen zaten. Het is nu spannend afwachten tot wanneer de beslissing valt wie er volgend jaar zal zitten.

Vorig jaar begon Pierre Gasly als tweede rijder naast Max Verstappen maar nog tijdens het seizoen greep de Red Bull teamleiding in door Gasly te vervangen met Alexander Albon die voor het ontwikkelingsteam AlphaTauri reed. Terwijl Verstappen 2 GP's kon winnen, lukte het Gasly niet om op het podium te komen. Maar ook Albon lukt daar niet regelmatig in. Dit seizoen veroverde hij tweemaal een derde plek maar overall oogt hij zeer matig in vergelijking met Max Verstappen die zich soms tussen de twee Mercedessen plaatst. Sergio Perez Teambaas Christian Horner verdedigde Albon altijd tegenover de buitenwereld maar het is duidelijk dat het niveau van de Britse Thai omhoog moet. Daarom zweeft de naam van Sergio Perez al lang in de lucht. De Mexicaan moest vertrekken bij Racing Point na het aantrekken van Sebastian Vettel maar slaagde er dit jaar wel in om zijn eerste GP uit zijn carrière te winnen. "Alex sloot het seizoen sterk af in Abu Dhabi (P4) en nu hebben we een goed beeld van zijn seizoen. De komende dagen hakken we de knoop door", vertelt Horner.