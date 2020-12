🎥 McLaren hoopt dat Ferrari goed omgaat met Carlos Sainz en neemt afscheid met mooi filmpje

Bij McLaren besteden ze veel tijd en moeite aan hun social media. Met Lando Norris in het team is dat geenenkel probleem en nu hebben ze op gepaste manier afscheid genomen van Carlos Sainz.

Het was al vrij vroeg in het seizoen bekendgemaakt dat Sainz volgend jaar naar Ferrari zou trekken. Op dat moment leek het een goede move, nu misschien iets minder aangezien de Ferrari-bolide toch heel zwaar tegenvalt. In het constructeurskampioenschap eindigde McLaren op plaats 3 terwijl Ferrari pas 6e werd. Normaal gezien is een overstap naar Ferrari een promotie, nu zal het wat wranger zijn voor Sainz.

In de boodschap richten ze zich bij McLaren niet tot Sainz, wel tot Ferrari. Alle personeelsleden hebben enkele woordjes Italiaans geleerd om Ferrari aan te spreken en de boodschap over te brengen dat ze bij de Italiaanse renstal hoed voor hun rijder moeten zorgen. Let ook vooral op teammanager Zak Brown, de enige die niet al te veel moeite doet om zo Italiaans mogelijk over te komen.