Voor het eerst sinds 2014 opnieuw een Japanner in de Formule 1

We krijgen volgend seizoen een debutant in de Formule 1. Yuki Tsunoda maakt namelijk zijn opwachting. De Japanner zal uitkomen voor Alpha Tauri. Daar zal hij de collega worden van Pierre Gasly. Tsunoda vervangt zo Daniil Kvyat.

Het is voor de eerste keer sinds 2014 (Kamui Kobayashi) dat er opnieuw een Japanner aan het werk zal zijn in de Formule 1. Tsunoda werd het voorbije seizoen nog derde in het eindklassement van de Formule 2.