Romain Grosjaen heeft een goede operatie achter de rug: "Goed geslapen en niet te veel pijn"

Het gaat beter met Romain Grosjean. Enkele weken geleden kreeg de Fransman te maken met een zware crash in de GP van Sakhir en nu werd hij geopereerd aan zijn handen. Hij legt uit dat hij niet te veel pijn meer heeft.

Enkele weken geleden hield iedereen de adem in toen Romain Grosjean een zware crash had in de GP van Sakhir. De bolide vloog zelfs in brand, maar het lukte Grosjaen om rustig te blijven en zelf uit de wagen te stappen.

Op Instagram laat Grosjaen nu weten dat hij is geopereerd aan zijn handen. "Goedemorgen iedereen. Ik wens iedereen een geweldige dag. Ik heb goed geslapen en heb niet veel pijn. Heb wel mijn handen vol met berichten schrijven", aldus Grosjean.

Lego

Grosjean kreeg ook nog een cadeau van lego. Zo was er een portret van Grosjaen zelf en kreeg hij ook een Lamborghini die hij zelf nog in elkaar mag zetten. "Ik kan het bouwen als ik mijn handen terug heb", vertelde de Fransman in een ander bericht op Instagram.