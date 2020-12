Fernando Alonso rijdt snelste tijd in Abu Dhabi, derde plaats voor Stoffel Vandoorne

In Abu Dhabi stond er gisteren een F1-testdag op het programma. In de ochtendsessie was Stoffel Vandoorne de snelste, maar na de middag was de snelste tijd voor Fernando Alonso. Vandoorne moest dan tevreden zijn met de derde tijd.

Stoffel Vandoorne mocht op het circuit van Abu Dhabi rondrijden in een Mercedes en onze landgenoot deed het goed. Hij zette de snelste tijd neer in de ochtendsessie, maar na de middag deed hij nog beter. Hij verbeterde zijn tijd na de middag naar 1.36.840, maar het was niet genoeg voor de snelste tijd. Volgens Vivo F1 zette Fernando Alonso na de middag namelijk de snelste tijd neer (1.36.333). Nyck de Vries, een Nederlander die ook uitkwam voor Mercedes, reed de tweede tijd (1.36.595). #F1 #F1Testing 🇦🇪 #AbuDhabiGP - ⏱️ Tiempos Finales 🏁



