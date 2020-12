Oprichter van Formule 1-team Williams opgenomen in het ziekenhuis

Een zorgwekkend bericht over iemand die toch heel wat heeft bijgedragen aan de Formule 1. Williams is al sinds 1977 één van de traditieteams in de F1 en werd opgericht door Sir Frank Williams. De Brit is momenteel opgenomen in het ziekenhuis.

Dat heeft de familie Williams laten weten. Frank Williams was actief binnen het team dat zijn familienaam draagt tot 2012. Toen stapte hij uit de Raad van Bestuur en gaf hij de fakkel door aan zijn dochter Claire. Zij legde haar functie in september van dit jaar neer. Hoewel de naam van de Williams-renstal nog ongewijzigd is, werkt er op heden dus niemand van de Williams-familie nog in de F1. Frank Williams is ondertussen 78. Ondanks de opname in het ziekenhuis zou zijn gezondheid wel nog stabiel zijn. Verdere informatie is niet vrijgegeven. Sowieso zit Frank Williams al sinds 1986 in een rolstoel vanwege de gevolgen van een auto-ongeval.