Ook Vandoorne bewijst zijn waarde: Belg perst er in de Mercedes het snelste rondje uit

Groot was de ontgoocheling bij Stoffel Vandoorne toen Mercedes voor George Russell en niet voor hem koos als vervanger van Lewis Hamilton in de GP van Sakhir. Het leven gaat echter door en Vandoorne bewijst alvast dat ze bij Mercedes nog altijd op hem kunnen rekenen.

Zondag vond in Abu Dhabi de laatste GP van het seizoen plaats, maar de F1-teams zijn daar nog niet vertrokken. Tijdens enkele testen kunnen teams al nagaan hoe ze er voor staan met het oog op 2021. In de Mercedes is ook Vandoorne in staat om een supersnel rondje af te werken.

Vandoorne legde op het circuit een rondje af in 1:37.206 en was daarmee ruimschoots de snelste tijdens de ochtendsessie. Fernando Alonso, die in 2021 zijn comeback maakt in de Formule 1, kroop al eens achter het stuur van de Renault en was de tweede snelste op de baan. Wel was de Spanjaard bijna drie tienden van een seconde trager dan zijn voormalige teamgenoot.

Mega day in the @MercedesAMGF1 W11!😍 Quickest in the morning session and loved every lap of it! 🙌 Had to end the day early... PR duties calling now 🙃🙏🏼 pic.twitter.com/ZgLraZ4FdR — Stoffel Vandoorne (@svandoorne) December 15, 2020

De derde tijd werd neergezet door de Nederlander Nyck de Vries, ook in een Mercedes. De Vries is de ploegmaat van Vandoorne in de Formule E.