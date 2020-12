Ocon haalt scherp uit naar Stoffel: "Bang van Alonso? Ik ben Stoffel Vandoorne niet"

Esteban Ocon ziet dit jaar de ene ervaren rijder bij Renault vertrekken en plaatsmaken voor een andere nog meer ervaren rijder. Want Fernando Alonso zal Daniel Ricciardo vervangen.

Alonso was enkele jaren geleden nog actief bij McLaren toen het team pas terug in de sport zat. Daarna is hij even gestopt maar bij Renault keert de tweevoudige wereldkampioen terug naar de heimat.

Men vroeg in Abu Dhabi aan Esteban Ocon of hij toch geen schrik had voor Alonso als teamgenoot. "Schrik? Ik ben Stoffel Vandoorne niet", was het antwoord van de Fransman. Daarmee verwees hij naar 2018 waarin Alonso nagenoeg elke race een betere uitslag had dan Vandoorne.

"Maar nee ik ben niet bang. Het is goed om teamgenoten als Daniel en Fernando te kunnen hebben. Als ik bang zou zijn van Fernando, kan ik beter de sport verlaten", besluit Ocon.