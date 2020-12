Kwalificatieresultaten: Albon, Vettel en Latifi slechtsten van de klas

De eerste concurrent die je hebt als ploegmaat in de F1 is je eigen teammaat omdat hij met nagenoeg dezelfde wagen rijdt als jij. Daarom hebben we de kwalificatieresultaten van elke rijder naast elkaar gelegd om te kijken wie de beste van de klas was bij elke ploeg.

De cijfers

Hamilton: 11 Mercedes Bottas: 5 Verstappen:17 Red Bull Albon: 0 Sainz: 8 McLaren Norris: 9 Perez: 10 Racing Point Stroll: 4 Ricciardo: 15 Renault Ocon: 2 Leclerc: 13 Ferrari Vettel: 4 Gasly: 13 AlphaTauri Kvyat: 4 Giovinazzi: 9 Alfa Romeo Raikkonen: 8 Magnussen: 8 Haas Grosjean: 7 Russell: 16 Williams Latifi: 0

Besten/slechtsten van de klas

Wat meteen opvalt is dat Verstappen en Russell hun teamgenoot helemaal hebben vernederd. Albon en Latifi konden geenenkele keer kwalificeren voor hun teamgenoot en dat levert slechte punten op. Latifi is evenwel al zeker van zijn zitje in de Williams volgend jaar. Red Bull moet nog communiceren over het tweede zitje van Alex Albon.

Ook Vettel, Kvyat en Ocon deden het niet goed in vergelijking met hun teamgenoot. Ocon kon in Sakhir wel een podium wegkapen maar hij werd het hele seizoen overschaduwd door Ricciardo. Voor Vettel was 2020 een lijdensweg in de Ferrari terwijl Leclerc een vaste waarde was in Q3.

Kvyat moest het opnemen tegen Gasly en moest al snel het onderspit delven want Gasly won de GP van Italië op het circuit van Monza.

Stroll komt er ook niet goed uit in vergelijking met teamgenoot Perez. Ook Perez won nog een GP dit jaar en Stroll niet. Maar, Stroll kon in Turkije wel de pole positie bemachtigen en dat kon Perez niet dit jaar.

Waardige concurrenten

De meest evenwaardige concurrenten zagen we vooral achteraan de grid terug, op uitzondering van Williams. Want zowel bij Alfa Romeo als bij Haas ging de concurrentiestrijd een gelijke kant op.

Ook bij McLaren verliepen de kwalificaties evenwaardig. Dat is misschien ook wel de reden waarom ze utieindelijk toch nog tweede zijn geworden in het constructeurskampioenschap aangezien ze beiden aan elkaar gewaagd waren en goede races reden.