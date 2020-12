Mooi initiatief van Sebastian Vettel! Duitser heeft zijn helm geveild voor project rond kansarme kinderen in Afrika

Sebastian Vettel heeft het voorbije weekend zijn laatste F1-race voor Ferrari gereden. Volgend seizoen zal de Duitser aan de slag gaan bij Aston Martin, dit seizoen nog Racing Point.

Sebastian Vettel had nog wel een mooi gebaar in petto, want volgens Sporza heeft de Duitser zijn helm waarmee hij dit seizoen derde is geworden in de GP van Turkijke geveild voor een project rond kansarme kinderen in Afrika.

De helm van Vettel viel in de smaak, want op de veiling zou de helm zo'n 225.000 euro hebben opgebracht. Op Twitter staat te lezen dat het een recordbedrag zijn, want het is de duurste helm ooit verkocht.