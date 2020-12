Verstappen verzilvert pole positie en wint GP van Abu Dhabi

Max Verstappen heeft na een foutloze race de GP van Abu Dhabi gewonnen. De Nederlander kwam nooit in de problemen na zijn pole positie.

De GP van Abu Dhabi was een relatief saaie race. Na de eerste ronde waren er geen positiewijzigingen bij de top 8, enkel verder achterin was Magnussen de man die met 3 plaatsen de meeste posities gewonnen had.

Sergio Perez won vorige weekn nog in Bahrain maar moest er in Abu Dhabi de brui aan geven na een tiental ronden na een mechanisch deffect. Het signaal om naar de harde band over te stappen aangezien er een safety car op het circuit kwam.

Het gat van 5 seconden dat Verstappen daardoor gesprokkeld had, verdween als sneeuw voor de zon. Maar wanneer de race terug op gang werd getrokken, snelde Verstappen weg en bouwde hij zijn voorsprong al snel uit naar een comfortabele 10 seconden.

Zo kon Verstappen zijn tweede GP van het seizoen binnenhalen voor Bottas en Hamilton. Verstappens ploegmaat Abon werd mooi 4e, voor beide McLarens.