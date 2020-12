Problemen voor race? "Mercedes heeft problemen op zachte band'

Geen Mercedes op de pole zondag, voor de eerste keer dit seizoen. In de Paddock bij Mercedes dan ook veel verontwaardiging en teleurstelling zaterdag na de kwalificaties. Valtteri Bottas bekent dat het niet goed ging met de zachte band.

"Met de medium band voelde de wagen veel beter aan dan met de zachte band. Maar om de snelste tijden neer te zetten, moet je gewoonweg snel zijn met de zachte banden", klinkt het bij de Fin.

"Red Bull is er wel in geslaagd om alles te optimaliseren met de zachte band. We hadden vlug door dat ze, en dan vooral Max, heel erg snel waren."

Bottas slaagde er wel in om voor zijn ploegmaat Hamilton te kwalificeren, die voor het eerst sinds lang nog eens vanaf de tweede rij moet starten. "Ik ben erin geslaagd om alles uit de wagen te halen, op het einde kreeg ik veel onderstuur. Vandaag waren we gewoon niet snel genoeg", vindt Bottas.