Laatste race zorgt ervoor dat Racing Point toch nog van podium valt in constructeurskampioenschap

De race voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap was eigenlijk de meest spannende race dit seizoen. Met Racing Point, McLaren en Renault deden er drie zeer evenwaardige teams een gooi naar de positie die normaal gezien voor Ferrari zou moeten zijn als hun wagen kon presteren.

Renault leek uitgeschakeld te zijn, zeker omdat Ricciardo en Ocon geen goede kwalificatie hadden gereden. Bij Racing Point moest Perez achteraan de grid starten maar vorige week haalde hij toen zo iedereen in. Na een tiental ronden zat de race er echter op voor Perez wegens een mechanisch defect. En ook zijn teammaat Lance Stroll had niet de nodige race pace. De Canadees sprokkelde slechts één puntje met zijn 10e plaats.

De Mclarens deden het veel beter. Norris kwalificeerde zich op plaats 4 en moest tijdens de race enkel Albon laten voorgaan. Zijn ploegmaat Carlos Sainz eindigde achter Norris op plaats 6, goed voor 18 punten. De 10 punten achterstand die ze hadden werd zo helemaal omgebogen tot een voorsprong van 7 punten in het constructeurskampioenschap.

CONSTRUCTOR STANDINGS



Congratulations to @McLarenF1, who claim third in the championship!



They edge out Racing Point and Renault after a season-long battle ⚔️



Carlos Sainz is still to be investigated after the race