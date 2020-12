Hamilton krijgt als eerste rijder ooit een deel van het Silverstone-parcours naar hem vernoemd

"Om Lewis Hamilton te eren voor zijn buitenhewone prestaties en zijn zevende wereldtitel, maakt Silverstone bekend dat de bekende start-finish strook vanaf de Hamilton-straight zal noemen. Het is het enige deel van het circuit dat naar een rijder vernoemd is", klinkt het officiële statement.

Ex-rijder David Coulthard mocht het goede nieuws aan Hamilton vertellen en vindt het een terechte eer voor de zevenvoudige wereldkampioen. "Lewis is een groot deel van de F1-geschiedenis geworden. We vonden geen betere manier om hem te eren dan door de iconische start-finishstrook naar hem te eren voor zijn recordbrekende prestaties", luidt de uitleg van David Coulthard die tevens voorzitter is van de Britse autorijdersclub.

