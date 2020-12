📷 Hilarisch! Max Verstappen nam vorige week het zitje voor de derde plaats al mee, maar Mercedes heeft het nu nodig

Max Verstappen is het gewoon om minstens achter één Mercedes te starten en vaak ook achter twee Mercedessen. Na de race haalt hij er meestal wel eentje in maar een GP winnen is hem nog maar eenmaal gelukt dit seizoen.

Starten moet Verstappen meestal vanop P3 en ook in de WK-tussenstand saat hij op de derde plaats met 16 punten achterstand op Valtteri Bottas. Aangezien 3 zijn getal lijkt dit seizoen, nam Max Verstappen het stoeltje al mee waarin de derde moet gaan zitten tijdens een persconferentie. Maar daarbij heeft hij niet geadacht aan het feit dat hij in Abu Dhabi vanop pole start en Hamilton vanop plaats 3. Online vraagt Mercedes dan ook om de stoel terug te brengen aangezien ze hem nodig hadden voor de persconferentie. Max, we’re gonna need that chair back buddy. https://t.co/PelkjI8eVj — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 12, 2020