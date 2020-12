Zal Michael Schumacher zijn zoon kunnen zien racen in de F1? "Hij wordt verzorgd om opnieuw een normaal leven te kunnen leiden?"

Het was even stil rond de gezondheidstoestand van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Nu zijn zoon Mick dichtbij zijn debuut in de F1 staat, komt vertrouweling van de familie Jean Todt met een update.

Jean Todt is de voormalige teammanager van Ferrari en trok eigenhandig Michael Schumacher aan bij het team. De rest is, zoals men dan zegt, geschiedenis. Ondertussen is Jean Todt al enkele jaren voorzitter van de FIA en al even lang een goede vriend van de familie Schumacher. Hij is een van de weinigen die binnen mag ten huize Schumacher. Na een laatste bezoek komt Todt met positief nieuws want hij meent dat Schumacher verzorgd wordt opdat hij weer een normaal leven kan leiden. Hij werkt samen met zijn gezin toe naar zijn eerste publieke optreden", klinkt het.