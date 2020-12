Verstappen en Red Bull bovenaan na laatste oefensessie in Abu Dhabi

De vorige oefensessies werden mooi verdeeld door Mercedes. Bottas was de beste in de eerste oefensessie, Hamilton in de tweede.Maar nu staan ze bij Mercedes pas op plaatsen 6 en 9.

Want Red Bull claimt de hele eerste rij met Verstappen en Albon. Elke race lijkt de laatste kans voor Albon en misschien kan hij zich in Abu Dhabi nog tonen.

Daarna volgen de Renaults van Ricciardo en Ocon. De strijd voor de derde plek leek voorbij na de overwinning van Serio Perez in Bahrein vorige week maar de Renaults ogen zeer snel. Ook McLaren geet zich nog niet gewonnen.

Here's how we stacked up in FP3...@redbullracing led the way, ahead of @RenaultF1Team in P3 and P4 🚀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/RoYfLMzNB7