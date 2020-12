'Supermax' na veroveren van pole: "Onze topsnelheid is hier best goed"

Zondag dus geen Mercedes die vanop P1 zal starten in Abu Dhabi, wel de Red Bull van Max Verstappen. Na een heel seizoen te proberen is het de Nederlander in de laatste GP toch gelukt mo de pole positie te pakken.

Achteraf was Verstappen dan ook heel blij. In het post-qualifying interview met David Coulthard zegt hij nog steeds rekening te houden met Mercedes zondag. "Ze zijn nog altijd heel snel maar we gaan ons best doen om ze achter ons te houden." Verstappen klokte een razendsnelle tweede sector, eentje die gekenmerkt wordt door twee lange rechte stukken. "Onze topsnelheid lijkt hier erg goed te zijn. Dat hielp vandaag en hopelijk helpt het ook morgen." "Ik zei tegen het team dat dit weekend onze laatste kans zou zijn om alles te geven en dat hebben we dan ook gedaan", klinkt het opgetogen.