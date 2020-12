Lando Norris en Carlos Sainz nemen met passend filmpje afscheid van partnerschap bij McLaren

Ze zeggen dat je teammaat in de Formule 1 je grootste concurrent is aangezien die persoon in dezelfde wagen zit. Beter doen dan je teammaat en je wint het eerste duel van het weekend.

Bij McLaren zal dat ongetwijfeld ook zo zijn, maar echte rivaliteit heerst er niet tussen Lando Norris en Carlos Sainz. Bij Ferrari is de relatie tussen Vettel en Leclerc niet ideaal, bij Mercedes is die tussen Hamilton en Bottas ook niet fantastisch. Maar Norris en Sainz trekken zich daar niets van aan. Volgend jaar zal Sainz voor Ferrari uitkomen dus komt er een einde aan het tweejarige duo bij McLaren. Dat Sainz vervangen wordt door Ricciardo, zal Norris ook wel goed gevonden hebben aangezien Ricciardo zeker niet de meest stijve figuur uit de F1 is Met een filmpje op het YouTube-kanaal blikt McLaren terug op de voorbije twee jaar met Norris en Sainz als rijders. De hoogtepunten waren uiteraard de podiumplaatsen van Sainz en Norris, maar de niet-winst in Monza was tegelijkertijd ook een ontgoocheling bij Sainz. En let vooral op de opmerking na 27 seconden...