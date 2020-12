Hij heeft moeten wachten tot de laatste race maar daar is de eerste Pole Position voor Max Verstappen in 2020

In de laatste race van het jaar is het toch gelukt, voor de eerste keer zal er geen Mercedes vanop pole position starten zondag. Het leek er nochtans op dat Hamilton en Bottas naar 1 en 2 zouden gaan maar Verstappen haalde het ultiem nog.

Bottas hield lang de beste tijd in de laatste kwalificatiesessie, tot de laatste seconden. Lewis Hamilton was een paar honderdsten sneller dan zijn ploegmaat maar even later was het opnieuw Bottas die sneller was. Maar in de achtergrond had Verstappen een snelste tweede sector afgelegd en ook in de derde was hij enorm snel. Het leverde he de pole positie op, voor de twee Mercedessen.

Blijheid troef dus bij Red Bull dat zijn eerste pole van het jaar verovert. Voor Verstappen is het de derde pole in zijn carrière. Het is tevens de eerste keer sinds 2013 dat er geen Mercedes vanop plaats 1 zal starten in Abu Dhabi.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING 🏁



A first pole of 2020 for @Max33Verstappen and @redbullracing in our final qualifying session of the season! 🚀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/BwhKeebFMZ — Formula 1 (@F1) December 12, 2020

Lando Norris kwalificeerde zich zeer knap als 4e, Verstappens ploegmaat Albon is 5e. Leclerc haalde ook Q3, in tegenstelling tot ploegmaat Vettel. Perez, vorige week nog GP-winnaar, leverde geen tijd af in Q2 en za als 15e starten. Maar dat is niet noodzakelijk een nadeel hebben we vorige week kunnen zien, want na 1 ronde moest Perez de pit in duiken na een aanrijding in Leclerc en was hij helemaal laatste.