🎥 Heerlijk! Alonso rijdt nog eens rondjes op Abu Dhabi met bolide waarmee hij wereldkampioen werd

De Renault-bolide kleurt nu zwart-geel meer een vijftiental jaar geleden waren blauw en geel de iconische kleuren waarmee Fernando Alonso wereldkampioen werd bij Renault.

Die blauw-gele bolide werd dit weekend nog eens van stal gehaald om rondjes te rijden in Abu Dhabi waar dit weekend de laatste GP van het seizoen plaatsvindt.

Alonso werd in 2005 wereldkampioen voor Kimi Raikkönen (McLaren) en Michael Schumacher (Ferrari). De GP van Abu Dhabi stond toen nog niet eens op de kalender.

Volgend jaar zal Alonso opnieuw bij Renault racen maar met de nieuwe naam Alpine. De Spanjaard is nu al erg betrokken bij de ontwikkeling van de ploeg en de nieuwe wagen en gaat steevast mee naar het raceweekend. Als kleine verrassing hadden ze dus zijn wagen van 2005 nog eens van onder het stof gehaald.

Leuk weetje: het is exact dezelfde bolide als diegene waarin Alonso in 2005 de laatste 6 races van het kampioenschap beslechtte. De laatste race van het seizoen was in China en er lag zelfs nog een kleine map van het circuit in de wagen.