Verstappen en Bottas verdelen de beste tijden op eerste oefendag in Abu Dhabi, bolide van Räikkönen vliegt in brand

De laatste GP's van het seizoen zijn letterlijk de meest vurige. Nu was het Räikkönen die zijn bolide in brand zag vliegen, al was het veel minder erg dan bij Grosjean tijdens de GP van Bahrein. In Abu Dhabi zijn ze ook nog maar toe aan de eerste vrije trainingen.

De eerste vrije training stond in het teken van de comeback die Lewis Hamilton in de paddock maakte na zijn coronabesmetting. Hamilton moest wel vroeg in de sessie naar de garage met zijn wagen, waardoor er geen toptijd in zat. Die was voor Max Verstappen met 1:37.378. De Nederlander was nipt sneller dan Valtteri Bottas. Ocon was in zijn Renault een mooie derde, al gaf hiji wel meer dan een seconde toe op de eerste twee.

In de tweede oefensessie was het dus Räikkönen die in de schijnwerpers kwam te staan, nadat zijn wagen vuur vatte. De marshalls konden dit brandje wel behoorlijk snel winnen. Ook Räikkönen zelf bleef er bijzonder rustig onder en deed zijn reputatie zo alle eer aan.

The fire is out



Kimi is ok - he also helped the marshals with their work 👍#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/OxyylMZsle — Formula 1 (@F1) December 11, 2020

In de strijd om de beste tijd haalde Mercedes het deze keer wel van Red Bull. Mercedes bezette positie 1 en 2, met Bottas die nog twee tienden van een seconde sneller was dan Hamilton. Bottas zette een tijd van 1:36.276 neer. Verstappen was deze keer goed voor een derde plaats.