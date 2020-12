📷 Brandwonden duidelijk zichtbaar maar Grosjean wel optimistisch over herstel: "Ben voor 50% terug"

Iedereen leeft mee met Romain Grosjean na zijn vreselijke crash in de GP van Bahrein. De Fransman zal niet meer in actie komen in de F1, maar alle focus ligt momenteel op zijn herstel. Heel wat aandacht gaat naar de verzorging van zijn handen,

Die liepen bij de crash in Bahrein ernstige brandwonden op. Dat is ook goed zichtbaar nu het verband van zijn rechterhand is gehaald. Zowel op de hand zelf als op zijn knoken staan brandwonden. Al is Grosjean vooral blij dat zijn hand uit het gips is. Hij steekt dan ook zijn duim omhoog.

"Ik ben voor 50% terug", zegt Grosjean zelfs op Instagram. "Het maakt me superblij dat mijn hand verlost is van de gips. Het voelt goed om te zien dat mijn hand er zo goed aan toe is. Nu wacht ik op het herstel van mijn linkerhand", besluit de Formule 1-piloot.

Zijn linkerhand zit immers wel nog altijd in het verband. De 50%-uitspraak is ook een verwijzing daar naar. Grosjean zet alvast met optimisme zijn herstel verder.