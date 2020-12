Voormalig Formule 1-rijder gaat de Indianapolis 500 rijden voor McLaren

Een hereniging met een oude liefde uit de Formule 1: dat is altijd mooi. McLaren gaat opnieuw in zee met Juan Pablo Montoya. Weliswaar niet voor een GP in de F1, wel voor de Indianapolis 500, de legendarische race uit Indiana.

Juan Pablo Montoya reed in de Formule 1 van 2001 tot en met 2006. Vier jaar bij Williams en twee jaar bij McLaren. In totaal behaalde de Colombiaan zeven overwinningen. Nadien keerde Montoya terug naar de IndyCar, een competitie waarin hij eerder reeds actief was. De laatste jaren reed hij dan weer in de IMSA.

Montoya heeft nu echter zijn pijlen gericht op de Indy 500, een race die hij al tweemaal in zijn carière op zijn naam heeft kunnen schrijven. Zijn eerste overwinning in de Indy 500 was zelfs ook de eerste overwinning uit zijn carrière.

Hiervoor slaat de Zuid-Amerikaan dus opnieuw de handen in mekaar met McLaren. Bij Arrow McLaren heten ze hem alvast van harte welkom. De Indianapolis 500 gaat in 2021 door op 30 mei.