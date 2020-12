Duidelijkheid rond Lewis Hamilton: Brit mag deelnemen aan laatste GP van het seizoen

Lewis Hamilton was er het voorbije weekend niet bij in de Formule 1 door een coronabesmetting, maar de Brit heeft goed nieuws gekregen voor de laatste GP van het seizoen.

Lewis Hamilton zou namelijk mogen aantreden in de GP van Abu Dhabi. Zijn coronabesmetting is dus verleden tijd, want de Brit van Mercedes heeft groen licht gekregen. Veel heeft Hamilton niet meer te verliezen, want hij is al zeker van de F1-titel.

De aanwezigheid van Hamilton zorgt er voor dat George Russell niet meer zal aantreden voor Mercedes in de laatste GP van het seizoen. De 22-jarige Brit zal daaorm opnieuw uitkomen voor Williams.