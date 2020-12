Debutant in de F1 volgend seizoen op negatieve manier in het nieuws gekomen: "We keuren zijn gedrag af"

Volgens Sporza zou Mazepin enkele dagen geleden op Instagram een filmpje getoond hebben waarbij hij de borsten van een vrouw probeert te betasten. De vrouw in kwestie vond dat duidelijk niet leuk.

Haas, de renstal van Mazepin volgend seizoen, heeft gereageerd op de gebeurtenissen. "Wij keuren zijn gedrag af. Het wordt intern behandeld", laat de F1-ploeg weten. De FIA en de Formule 1 laten weten dat ze Haas steunen

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2)