Schumacher mag komend weekend al eens oefenen bij Haas

Komend weekend staat de laatste GP van het seizoen op het programma in Abu Dhabi. Ook Mick Schumacher zal er zijn want hij krijgt van zijn nieuwe team nu al de kans om eens in de Haas rondjes te rijden op het circuit.

Mick Schumacher zal tijdens de eerste vrije oefensessie Kevin Magnussen vervangen in Abu Dhabi. Volgend jaar neem Schumacher samen met Mazepin de zitjes bij Haas over van Magnussen en Grosjean. Vorig weekend werd Schumacher bovendien nog wereldkampioen in de Formule 2. "Mijn reis met het F1-team van Haas begint in Abu Dhabi en ik kijk er enorm naar uit om met hen samen te werken en te leren", klinkt het bij Schumacher. In de andere Haas zal bovendien ook niet de gebruikelijke rijder zitten. Romain Grosjean herstelt nog van zijn zware crash in Bahrein en wordt net als vorige week vervangen door Fittipaldi, niet door Schumacjer.