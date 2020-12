Lewis Hamilton hoopt er komend weekend bij te zijn: "Eén van de zwaarste weken sinds enige tijd"

Lewis Hamilton heeft vorige week positief getest op het coronavirus, maar de Brit hoopt er komend weekend bij te zijn voor de laatste F1-wedstrijd van het seizoen. Hij legt wel uit dat hij het zwaar heeft gehad door corona.

Lewis Hamilton hoopt er bij te kunnen zijn op de GP van Abu Dhabi. De Brit werd het voorbije weekend vervangen door George Russell omdat hij besmet was met het coronavirus. Op Instagram geeft Hamilton meer uitleg over het coronavirus.

"Het was één van de zwaarste weken sinds enige tijd. Ik wilde zo snel mogelijk opnieuw fit zijn, omdat ik wil deelnemen aan de laatste wedstrijd in Abu Dhabi. Ik apprecieer de berichten die ik heb gekregen en ik hoop dat ik snel terug in de wagen kan stappen", aldus Hamilton