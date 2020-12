Is Sergio Perez volgend seizoen niet meer te zien in de Formule 1? "Het zijn de harde wetten van de autosport"

Sergio Perez is dit seizoen één van de revelaties in de Formule 1, maar de kans bestaat dat de Mexicaan volgend seizoen niet meer te zien zal zijn in de sport. Hij heeft namelijk nog steeds geen nieuwe ploeg gevonden.

Het voorbije weekend won Perez nog in de GP van Sakhir. Een mooie prestatie, maar misschien kwam de zege wel te laat, want Perez heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen. Vettel neemt namelijk zijn ploeg in bij Racing Point. Autocoureur Sam Dejonghe geeft meer uitleg in een interview bij Sporza. "Het zijn de harde wetten van de autosport. Het is vreemd om te denken dat iemand komend weekend zijn laatste wedstrijd zou rijden, terwijl hij nog kan winnen", legde Sam Dejonghe uit in het interview. Red Bull Volgens Dejonghe zou Perez misschien nog naar Red Bull kunnen gaan. "Hij maakt nog kans om naar daar te gaan, maar ik denk dat ze daar voor een verrassende rijder zullen kiezen. Perez zou wel een goede tweede piloot zijn naast Verstappen."