Teleurstelling bij Max Verstappen na GP van Sakhir: "Ik probeerde uit de problemen te blijven, maar de problemen kwamen naar mij toe"

Door de afwezigheid van Hamilton stegen de kansen van Verstappen om de GP van Sakhir binnen te halen. Het draaide echter op niets uit, want de Nederlander viel al in de eerste ronde uit. Hij ging van de baan na een aanraking tussen Charles Leclerc en Sergio Pérez. Ook Leclerc viel toen uit.

Totaal punten dus dit weekend voor Max Verstappen. De Nederlander reageerde dan ook teleurgesteld op Twitter. "Ik probeerde uit de problemen te blijven, maar de problemen kwamen naar mij toe. Zo jammer", aldus Verstappen.

I tried to stay out of trouble, but trouble came to me. Such a shame #SakhirGP 🇧🇭 pic.twitter.com/NASh72e1WG