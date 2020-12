Teambaas van Mercedes is onder de indruk: "Een nieuwe ster is geboren"

George Russell heeft indruk gemaakt in de GP van Sakhir. De 22-jarige Brit had lang zicht op de zege, maar in het slot viel hij nog terug naar de negende plaats na een fout bij Mercedes. Russell krijgt dankzij zijn sterke wedstrijd heel wat complimenten.

Ook Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, was onder de indruk van Russell. "Dit was niet de laatste kans voor Russell om een F1-wedstrijd te winnen. Het is het begin van een sprookje, waarbij het vandaag niet gelukt is en ik kan zeggen dat een nieuwe ster is geboren", aldus Wolff bij Mercedes.

