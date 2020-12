Is Lewis Hamilton er dan toch bij in de laatste Grote Prijs? "Donderdag of vrijdag negatieve test voorleggen

Komend weekend staat de laatste Grote Prijs op het programma in de Formule 1. De wedstrijd gaat door in Abu Dhabi en de kans bestaat dat Lewis Hamilton er toch nog bij zal zijn.

De Brit was er het voorbije weekend niet bij op de GP van Sakhir omdat hij besmet is met het coronavirus. Bij Mercedes hopen ze echter dat Hamilton één van de komende dagen negatief zal testen.

Toto Wolff, de teambaas bij Mercedes, gaf meer uitleg bij SKY TV. "Als de dokters juist zijn met hun voorspelling, kunnen we donderdag of vrijdag hopelijk een negatieve test voorleggen." Moest Hamilton toch negatief testen, krijgt Russell een nieuwe kans om zijn eerste overwinning binnen te halen. In de GP van Sakhir eindigde Russell op de negende plaats na een fout bij Mercedes in de finale van de wedstrijd.