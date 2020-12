George Russell baalt: "Het mocht gewoon niet zijn"

George Russell had bijna voor een enorme stunt gezorgd door meteen te winnen in de Formule 1. Hij was goed op weg, maar door een zeldzame blunder van Mercedes eindigde hij slechts op de negende plaats in de GP van Sakhir.

George Russell was dit weekend de vervanger van Lewis Hamilton, die besmet is met het coronavirus. Russell deed het uitstekend en had lang zicht op de zege, maar een zeldzame fout van Mercedes zorgde ervoor dat Sergio Pérez met de zege ging lopen. Russell werd uiteindelijk negende. "Enorm teleurgesteld. Het mocht gewoon niet zijn deze avond. Toch ben ik trots op wat we deze avond hebben gedaan. We zullen onze kans nog wel eens krijgen. Proficiat aan Sergio Pérez. Niemand verdient een overwinning meer dan hem", schreef Russell op Twitter.