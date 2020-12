Wanneer je echt niet mag winnen: Blunder bij Mercedes én een lekke band zorgen ervoor dat niet Russell maar Perez GP van Sakhir wint

Sergio Perez heeft de GP van Sakhir gewonnen in Bahrain. George Russell leek lang op weg naar de zege maar hij werd het slachtoffer van een flaterende ploeg én had een lekke band.

Nog in de eerste ronde zat de race erop voor Verstappen en Leclerc. De Ferrari raakte Perez aan en schoof door in de bandenmuur. Verstappen moest de Racing Point van Perez ontwijken en kwam daardoor ook in de muur terecht. Voorin had Russell ploegmaat Bottas al ingehaald maar door het inroepen van de safety car kon Russell geen grote kloof bouwen.

Halverwege de race leek alles al beklonken te zijn voor Mercedes aangezien ze mijlenver voor de concurrentie zaten. Maar een pitstop onder de safety car nadat Aitken zijn voorvleugel verloor bleek nefast te zijn voor het verdere verloop van de race.

Mercedes blundert

Want Mercedes gaat zwaar in de fout wanneer ze Russell een gemixt setje banden geven van nieuwe en oude banden. Een ronde later roepen ze Russell opnieuw binnen om de fout recht te zetten. Bovendien komt Bottas daarna binnen maar zijn pitstop duurt bijna 30 seconden omdat er iets mis ging.

LAP 64/87



More drama for Mercedes - the team radio Russell requesting he box again because they've put a "mixed set" of tyres on his car



Perez now leads the race! #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/RPpL3nhLHX — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Toch lijkt het Russell te lukken om na die dubbele pitstop richting de leiding te gaan. Wanneer hij twee seconden achter leider Perez zit, meldt de paddock dat hij een lekke band heeft. Daardoor moet de jonge Brit opnieuw een pitstop maken waardoor hij uit de top 10 valt. Ocon wordt 2e, Stroll 3e.

UNBELIEVABLE!!!!!!@SChecoPerez WINS the #SakhirGP!!!!!



YES YES YES YES YES!!!!!! pic.twitter.com/A0yF9tOsnz — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) December 6, 2020

Nu naar Red Bull?

Opvallend, Perez moest na één ronde al naar de pitstraat gaan nadat hij werd aangereden door Leclerc. Toch lukte het hem om de GP te winnen. Het is de eerste keer dat Perez een GP wint. De 30-jarige Mexicaan is zelfs niet zeker van een zitje volgend seizoen. Met deze zege kan hij wel eens gaan solliciteren bij Red Bull.