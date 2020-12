Na Romain Grosjean maken nu ook Belgen het mee: wagen in brand maar zelf ongedeerd

Het vreselijke accident van Romain Grosjean in de F1 zit nog vers in het geheugen. Ook Belgische racers zijn inmiddels geconfronteerd geweest met vlammen na een botsing. Het gaat om rallyrijders Maxime Potty en Loïc Dumont.

Zij namen in een Skoda Fabia R5 deel aan de Rally van Monza. In een afdaling kwamen ze plots een zwaaiende steward én een andere deelnemer tegen. Er zat niets anders op dan tegen een rots aan te rijden en waarna de motor van de wagen vuur vatte.

Beide landgenoten kwamen er wel ongedeerd uit. "We hadden de keuze: de steward op de weg, de Italiaanse rijders die al 9 minuten aan de kant stonden, het ravijn of de rots", schrijft Dumont op Facebook. Dan hebben ze voor de weg gekozen met de minste fysieke schade.

SCHADE VALT NOG MEE

Ook de schade aan de wagen valt warempel nog mee. Het is enkel de motor die in brand sloeg en niet de volledige bolide zoals bij Grosjean in de Formule 1. Potty en Dumont konden niet meer verder rijden, maar hervatten vandaag de Rally toch opnieuw.