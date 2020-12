Mick Schumacher redt titelkansen met inhaalrace en moet het nu nog enkel zien af te maken

Het heeft er alle schijn van dat Mick Schumacher dan toch met een titel de oversteek naar de Formule 1 kan maken. Schumacher stevent al een hele tijd af op de titel in de Formue 2, maar een slipper in de kwalificaties in Sakhir dreigde die kansen te doen kelderen.

Daardoor kon Schumacher immers pas als achttiende starten in de voorlaatste manche van het kampioenschap. Gelukkig was zijn race een heel stuk beter dan de kwalificaties. De Duitser ging van die achttiende plaats nog naar de zevende plek. Zijn grote concurrent Callum Ilott eindigde slechts één positie voor hem. Zo lijken de kansen van Ilott om de titel te pakken verkeken, al kan het mathematisch wel nog voor de Brit. Schumacher is zeker enige twijfel de rijder met de beste papieren voor aanvang van de sprintrace van zondag, die over de titel beslist. IN PUNTEN EINDIGEN VOLDOENDE VOOR SCHUMI JR. Alleen als Callum Ilott de sprintrace wint en Schumacher buiten de punten eindigt, grjipt die laatste nog naast de titel. Het verschil tussen beiden in de stand is op dit ogenblik veertien punten.