Ideaal voor overstap naar F1: Mick Schumacher kroont zich tot wereldkampioen F2

Nadat hij zaterdag de schade kon beperken na vertrekken vanop P18, moest het zondag al stevig misgaan voor Mick Schumacher om de titel uit zijn handen te laten glippen. Als Iliot de sprintrace zou winnen, moest Schumacher nog 2 punten behalen.

Halverwege de race stonden de concurrenten op plaatsen 3 en 4 maar dan moest Schumacher een pitstop maken waardoor hij helemaal terugvalt. Gelukkig voor hem had Iliot zijn banden iets te ver laten verslijten waardoor de Brit ook helemaal terugviel.

LAP 31/34



📻 "Will we make it to P8?" - @SchumacherMick



📻 "Don't worry about that, Callum [Ilott] has no more tyres" - @PREMA_Team #SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/hFXjUXxIHH