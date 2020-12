Einde in mineur: Grosjean kondigt afscheid aan in F1

Romain Grosjean heeft definitief zijn afscheid aangekondigd in de Formule 1. Na de zware crash van vorige week lijkt het niet meer mogelijk om opnieuw plaats te kunnen nemen in de wagen voor de laatste GP van het seizoen in Abu Dhabi.

Dat Grosjean de F1 zou verlaten na dit seizoen stond al nagenoeg vast. Hij mocht samen met collega Magnussen opkrassen bij Haas, waar ze voor Mick Schumacher en Nikita Mazepin kiezen volgend jaar.

Er zijn ook niet veel plekjes meer vrij, nagenoeg enkel die van Alex Albon bij Red Bull aangezien het niet duidelijk is wat Chris Horner met de tweede stoel zal doen. Maar het was wel duidelijk dat het zitje niet voor Grosjean zou zijn.

Toch is het een afscheid in mineur geworden voor de Fransman. Hij zal zich ongetwijfeld een ander afscheid hebben voorgesteld dan met een zware crash waardoor hij de laatste twee races niet meer in actie kon komen. Grosjean liet via Instagram weten dat het niet slim zou zijn om opnieuw in de wagen te kruipen.

Grosjean debuteerde in 2009 in de F1 bij Renault. Een race winnen heeft hij niet kunnen doen in zijn 168 GP's. Hij reed ook nog voor Lotus en sluit zijn carrière dus af bij Haas.