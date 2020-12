Russell verrast maar niet helemaal: Pole positie voor Bottas, voor Russell en Verstappen

Het is geen verrassing meer maar de twee Mercedes-bolides zullen zondag in Bahrein vanop P1 en P2 van start gaan na een uitstekende kwalificatiesessie. Max Verstappen zal achter hen plaatsnemen in P3.

Nadat Russell de snelste was in FP1 en FP2 werd er veel verwacht van de vervanger van Lewis Hamilton. Tijdens de kwalificaties was hij ook heel snel maar de eerste plek moest hij aan zijn gelegenheidsploegmaat Bottas laten. Achteraf was hij toch wel tevreden met zijn prestatie. "Ik moest alles wat ik bij Williams geleerd heb even vergeten en alles hier leren om de Merces tot het uiterste te drijven", klonkt het.

Max Verstapen zal ongetwijfeld een kans hebben gezien om de dominantie van Mercedes te doorbreken nu Hamilton er niet bij is, maar hij zal zondag opnieuw vanop plek 3 starten. "We hadden een goede kwalificatie. Het gat is iets kleiner dan normaal maar het circuit is dan ook korter. We hebben niets te verliezen morgen, hopelijk wordt het een leuke race", vertelt een goedgezinde Verstappen.