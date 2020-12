Romain Grosjean komt nog eens terug op zware crash: "Mijn lichaam nam er vrede mee dat ik zou sterven"

Romain Grosjean zag vorige week de dood in de ogen maar kon zich gelukkig uit zijn Haas bevrijden na de zware crash in Bahrein. De F1 zit nog altijd in Bahrein voor een nieuwe GP dus de pers hing aan de lippen van Grosjean om alles te weten te komen over de crash.

Zo vertelt de Fransman dat hij eerst niet door had dat hij omgeven was door vuur. "Ik maakte mijn gordel los en voelde iest op mijn hoofd. Ik dacht de vangrail dus bleef wachten tot iemand me zou bevrijden. Toen pas keek ik rond en zag ik vuur. Toen beseftie ik dat ik geen tijd had om te wachten", klinkt het.

"Ik wou naar rechts gaan om op te staan, lukte niet. Naar links dan? Lukte ook niet. Toen dacht ik: 'Zo kan het niet eindigen, zo wil ik niet stoppen' denkend aan Niki Lauda. Na een volgende mislukte poging leek mijn lichaam er vrede mee te nemen dat ik zou sterven", is de zware feitenrelaas van Grosjean.

Handschoenen smelten

Uiteindelijk lukte het Grosjean om zich toch uit de auto te bevrijden. "Mijn handschoenen zijn normaal rood, maar toen waren ze zwart en begonnen ze te smelten. Ik voelde pijn, maar ook veel opluchting."

Grosjean werd na de crash afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij zelf in de Safety Car en in de amubalnce is gestapt. "Medisch gezien was het niet de beste keuze maar het was voor mij belangrijk om op e beelden te tonen dat ik zelf naar de ambulance kon stappen. De hele wereld zou dan weten dat ik toch nog oké was", besluit Grosjean.