Opgepast! Andere starttijden voor kwalificaties en race in Bahrein dit weekend

Vorige week, toen er ook in Bahrein geracet werd, begonnen ze eraan om 15u10. De race duurde wel meer dan 3uur vanwege de crash van Grosjean. Dit weekend wordt in Bahrein de Sakhir GP gereden, deels op hetzelfde en deels op het andere circuit.

De kwalificaties starten zaterdag om 18u en de race zal van start gaan om 18u10. Toch altijd handig om te weten. In Turkije ging de race bijvoorbeeld van start om 11u10, iets dat sommige F1-fans niet wisten waardoor ze een groot deel van de race misten waarin Hamilton naar een 7e wereldtitel reed.

Around the world, around the world 🌎



Saturday's qualifying session looks set to produce the quickest lap times EVER seen in F1! Don't miss this one 🤩#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/On38aXXs7u