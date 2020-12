Max Verstappen eerste tijd in FP3, Russell valt wat terug en Grosjean zit opnieuw in een Haas

Niet Russell in de Mercedes maar wel Max Verstappen in de Red Bull toonde zich de snelste in de derde vrije oefensessie in Bahrein. Russell was de snelste in FP1 en 2 maar zakte nu wat terug naar plek 7.

Bottas daarentegen oogde wel wat sneller dan vrijdag en eindigde op P2. Verder is het opvallend om Esteban Ocon zo ver vooraan te zien (P4) tegenover zijn teammaat Ricciardo (P14) die het wat minder goed deed.

Maar de sessie verliep dan toch niet helemaal zonder foutjes voor Verstappen, kijk maar naar onderstaande schuiver:

Max went quickest in FP3, but his session wasn't without incident 😮#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/7THs1kgoj5 — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Grosjean

Romain Grosjean beleeft deze GP van de Sakhir in Bahrein vanop de zijlijn na zijn zware crash van vorige week, maar hij zit wel in de garage bij Haas.

Meer zelfs, hij zat zelfs even opnieuw in zijn wagen. Met de armen ferm ingetapet van de brandwonden kon hij zich opnieuw in de wagen zetten.