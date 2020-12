Gooit crash tijdens kwalificaties roet in het eten van Schumacher op weg naar F2-titel?

Als leider in de WK stand moet Schumacher 14 punten verdedigen tegenover Illiot. Door een crash in de kwalificaties moet Schumacher echter vanop plaats 18 starten. Gelukkig voor Schumacher start Illiot pas vanop P9.

Op de beelden is te zien dat er tijdens de kwalificaties enorm veel verkeer is om een snelle ronde te rijden. Een rondje op het 'outer track' in Bahrain duurt nog geen minuut waardoor het zeer lastig is om zonder verkeer een snelle ronde af te werken.

