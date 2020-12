Hoe kijkt Vandoorne hier naar? Russell beschaamt vertrouwen niet en vlamt meteen naar snelste trainingstijd

Na de positieve coronatest van Hamilton moest Mercedes kiezen tussen Vandoorne en Russell om hem te vervangen. Het opteerde uiteindelijk voor Russell, wat uiteraard een ontgoocheling was voor Vandoorne. Diezelfde Russell heeft wel meteen laten zien wat hij in een snelle wagen in zijn mars heeft.

In de eerste vrije training van de GP van Sakhir was Russell meteen de snelste van het hele pak in de bolide van Hamilton. Met een tijd van 54.546 zette de Brit het snelste rondje neer. Zo was hij nog een tikkeltje rapper dan de beide Red Bull-wagens.

MERCEDES EN RED BULL VERDELEN EERSTE VIER POSITIES

De tweede beste tijd was voor Max Verstappen, op meer dan een tiende van een seconde van Russell. De derde en vierde plaats in deze sessie was voor respectievelijk Alexander Albon en Valtteri Bottas. Vervolgens ging het verschil al richting de halve seconde ten opzichte van AlphaTauri-rijders Kvyat en Gasly.

Bij Mercedes zullen ze alvast blij zijn dat Russell op deze manier aan het weekend is gestart. Vandoorne mag ook tevreden zijn dat niet zomaar iemand is die de plek ingenomen heeft die hij wilde, maar hij zal toch ook wel even nadenken over wat hij zelf had kunnen presteren in die bolide.